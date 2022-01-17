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Во Львовской области объявили о первом уровне опасности: причины

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Во Львовской области объявили о первом уровне опасности: причины

ТСН.ua

В области ожидаются грозы, снегопады и ветер.

Во Львовской области синоптики объявили о первом уровне опасности из-за сложных погодных условий.

Об этом сообщили в Львовском гидрометцентре.

По данным синоптиков, во Львове и области 18 января ожидаются порывы северо-западного ветра 17-22 м/с, метели, местами грозы. На дорогах гололедица.

Также прогноз погоды во Львове и области будет таким:

  • Во Львовской области: облачно с прояснениями, временами снег, местами грозы. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с, метели. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.
  • Во Львове облачно с прояснениями. Временами снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с, вьюга. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.

Также из-за осадков возможно ухудшение видимости. В городе и области ожидается первый уровень опасности (желтый).

Напомним:

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