Во Львовской области объявили о первом уровне опасности: причины

В области ожидаются грозы, снегопады и ветер.
Во Львовской области синоптики объявили о первом уровне опасности из-за сложных погодных условий.
Об этом сообщили в Львовском гидрометцентре.
По данным синоптиков, во Львове и области 18 января ожидаются порывы северо-западного ветра 17-22 м/с, метели, местами грозы. На дорогах гололедица.
Также прогноз погоды во Львове и области будет таким:
- Во Львовской области: облачно с прояснениями, временами снег, местами грозы. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с, метели. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.
- Во Львове облачно с прояснениями. Временами снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с, вьюга. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.
Также из-за осадков возможно ухудшение видимости. В городе и области ожидается первый уровень опасности (желтый).
Напомним:
- Во Львове вечером 14 января выпал ледяной снег. Также в городе несколько раз ударила молния и слышались звуки грома.
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