Во Львовской области ночью утонул 33-летний мужчина: его тело ищут до сих пор

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

В селе Бордуляки Золочевского района Львовской области вечером 18 июня в реке Стырь утонул 33-летний мужчина.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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В полицию в 22:35 ч. поступило сообщении о том, что в реке Стырь во время отдыха погиб местный житель. Его тела еще не нашли.

"Работы по поднятию тела на поверхность будут проводиться 19 июня", — говорится в сообщении.

Напомним, в Покровске утонул 15-летний подросток.

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