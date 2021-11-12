Во Львовской области невакцинированным запретили пользоваться пригородным транспортом без COVID-документов

Людям без вакцинации для проезда необходимо иметь отрицательный результат теста на коронавирус или справку об выздоровлении.

С 22 ноября на территории Львовской области невакцинированные от коронавируса люди не смогут пользоваться пригородным общественным транспортом без COVID-документов. Такое решение приняла в четверг, 11 ноября, областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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"На территории Львовской области запретят осуществлять перевозку пассажиров (кроме лиц, не достигших 18 лет) автомобильным и железнодорожным транспортом во внутриобластном сообщении, если у них нет с собой документов", — говорится в сообщении Львовской ОГА.

Чтобы воспользоваться общественным транспортом, необходимо иметь следующие документы:

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на COVID-19, сделанный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;

сертификат о полном курсе вакцинации;

международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию первой дозой вакцины (желтый сертификат) или второй дозой (зеленый сертификат);

Свидетельство, подтверждающее, что человек выздоровел от COVID-19. Получить документы можно с помощью мобильного приложения "Дия".

Ограничения не распространяются на:

1. перевозку легковыми автомобилями. Количество пассажиров не должно превышать 5 человек (вместе с водителем), без учета детей, младше 14 лет;

2. служебные и/или арендованные транспортные средства предприятий, учреждений и учреждений в пределах количества мест для сидения и только по маршруту движения, о которых проинформировали органы Национальной полиции не менее чем за 2 дня;

3. пассажиров, путешествующих автомобильным транспортом в международном сообщении при наличии у них вышеуказанных документов.

Перевозчик при перевозке автомобильным транспортом должен проинформировать пассажиров о введении новых карантинных ограничений, а при перевозке железнодорожным транспортом – проверять наличие у пассажиров указанных документов.

Следить за выполнением карантинных правил будут полицейские и управление транспорта и связи ЛОГА.

Кроме того, комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о том, что региональные поставщики электроэнергии обязаны не допустить отключения учреждений здравоохранения области от электроснабжения. Особенно это касается медучреждений, имеющих отделение (палаты) интенсивной или реанимационной помощи, а также помогают пациентам с COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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