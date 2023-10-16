Во Львовской области назначили нового главу ТЦК: кто занял должность

Во Львовской области представили нового главу областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Согласно приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины им стал полковник Артур Ниязов.

Об этом сегодня, 16 октября, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Приветствую с назначением. Желаю результативной работы всей команде ЛОТЦК и СП под вашим руководством для приближения победы Украины", — написал Козицкий.

Известно, что полковник Ниязов проходил службу в должности руководителя отдела планирования оборонных ресурсов штаба воинской части А0796.

С 4 сентября 2023 года главой Львовского областного ТЦК и СП был Герой Украины Денис Чаюк. 10 октября стало известно, что Чаюк был назначен на другую должность.

Напомним:

За последний месяц скандалы вокруг Львовского ТЦК не утихают. Так, 19 сентября в Сети появилось видео из Самборского районного ТЦК. На нем виден как военный с пистолетом в руках жестоко бьет мужчину.

21 сентября Сеть облетела очередная новость о взятках. Поборы во Львовской области устроила теперь уже женщина-офицер. Об этом сообщил департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины и добавили, что фигурантка работала в Пустомытовском отделении Львовского Районного ТЦК.

Как известно, президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов, а на их место приказал назначить офицеров, непосредственно участвовавших в боевых действиях и не понаслышке знающих, что такое война и почему здесь не место взяткам.

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