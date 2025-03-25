Во Львовской области нашли мертвой 16-летнюю девушку из Одессы, которая пропала больше недели назад

В настоящее время продолжаются следственные действия, полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Тело 16-летней Анастасии Парфеновой, которая исчезла из Одессы 13 марта, обнаружили мертвой во Львовской области.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Заявление об исчезновении дочери в полицию подала ее мать ночью 22 марта. После этого правоохранители начали розыск, привлекая к поискам личный состав полиции и общественность.

24 марта тело девушки было обнаружено на территории одного из населенных пунктов Львовской области. По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, признаки насильственной смерти на теле не обнаружены. Окончательную причину смерти должна установить экспертиза.

В настоящее время продолжаются следственные действия, полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Правоохранители призывают родителей не медлить с обращением в полицию в случае исчезновения ребенка: чем раньше предоставлена информация о местонахождении, внешности и других приметах, тем выше шансы на скорый розыск.

Напомним, во время катания на лыжах у горнолыжного подъемника "Карпатская чайка" на курорте "Драгобрат" в Раховском районе сорвался с карниза лыжник из Киева.