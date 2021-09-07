Во Львовской области началось строительство нового пункта пропуска на границе с Польшей

Пункт пропуска планируют открыть за 4 года.
На Львовщине начали строительство нового пункта пропуска на границе с Польшей. Он будет называться "Нижанковичи-Мальховице" и сооружают его на территории Польши. Поэтому и все расходы на него — за счет правительства соседнего государства.
Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, там уже подсчитали, что все обойдется почти в 30 млн долларов.
Пункт пропуска предусмотрен для автотранспорта. На территории обустроят пять полос.
Строительство начали, чтобы разгрузить другие пограничные пункты от очередей. Пункт пропуска планируют открыть за четыре года. Также польское правительство выделило почти 9 млн евро кредита для ремонта дороги Нижанковичи — Самбор — Дрогобыч — Стрый, которая ведет к пункту пропуска.
Всего на Львовщине действует шесть автомобильный пунктов пропуска и один пеший переход.