Во Львовской области началось строительство нового пункта пропуска на границе с Польшей

Во Львовской области началось строительство нового пункта пропуска на границе с Польшей

Пункт пропуска планируют открыть за 4 года.

На Львовщине начали строительство нового пункта пропуска на границе с Польшей. Он будет называться "Нижанковичи-Мальховице" и сооружают его на территории Польши. Поэтому и все расходы на него — за счет правительства соседнего государства.

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Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, там уже подсчитали, что все обойдется почти в 30 млн долларов.

Пункт пропуска предусмотрен для автотранспорта. На территории обустроят пять полос.

Новости Украины: во Львовской области начали строить новый пункт пропуска на границе с Польшей

Строительство начали, чтобы разгрузить другие пограничные пункты от очередей. Пункт пропуска планируют открыть за четыре года. Также польское правительство выделило почти 9 млн евро кредита для ремонта дороги Нижанковичи — Самбор — Дрогобыч — Стрый, которая ведет к пункту пропуска.

Всего на Львовщине действует шесть автомобильный пунктов пропуска и один пеший переход.

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