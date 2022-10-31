Во Львовской области начали выключать свет: сколько времени не будет электричества

Энергетики сообщили об аварийных отключениях электричества во Львовской области.

Во Львовской области с 17:00 применили аварийное отключение электричества. Света ориентировочно не будет 3-4 часа, полное восстановление электроснабжения планируется в 22:00.

Об этом сообщает "Львовоблэнерго".

Львовские энергетики отмечают, что аварийные отключения света ввели по распоряжению диспетчера НЭК "Укрэнерго". Приблизительно света может не быть 3-4 часа. Однако к 22:00 электричество планируют вернуть во все населенные пункты.

"Сообщить заранее адреса отключений нет возможности, поскольку внедрены именно аварийные отключения — это крайняя мера, которая вводится немедленно по распоряжению диспетчера "Укрэнерго", — объясняет "Львовоблэнерго"".

Жители Львовщины могут проверить наличие электричества по ссылке на сайте облэнерго.

Обстрел украинской энергетической инфраструктуры

Российские террористы с начала октября массово обстреливают украинскую энергосистему. Масштабный ракетный удар произошел в понедельник, 31 октября. Без электричества остались части Запорожья, Харькова, Киевской области и другие украинские регионы.

Россияне в очередной раз обстреляли энергообъект возле Киева. Поэтому 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения.

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