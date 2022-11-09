Во Львовской области началась эпидемия гриппа: сколько уже людей заболело

Специалисты обнаружили вирусы гриппа типа А.
На Львовщине заявляют о начале эпидемии гриппа – в тамошней лаборатории подтвердили циркуляцию вируса гриппа типа А.
Об этом сообщила генеральный директор Центра, главный эпидемиолог Львовщины Наталья Тимко-Иванченко.
"Еще на прошлой неделе врачи начали говорить, что быстрые тесты гриппом дают положительные результаты. У нас появилась возможность проверить образцы методом ПЦР. Из 110 проб 40 оказались положительными. Обнаружили вирусы гриппа типа А", – сказала она.
Эпидемиолог уточнила, что образцы на исследования брали и от больных из больниц и от лечащихся дома. Пробы на исследование поступили из Львовской областной инфекционной больницы, детской больницы "Охматдет", первой и шестой поликлиник Львова, Пустомыт, Стрыя, Стрыйской центральной районной больницы.
В Минздраве напоминают, что эпидемический сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями длится до мая и самым действенным способом профилактики является вакцинация. Иммунитет после прививки формируется в течение нескольких недель. Обычно уже через 2 недели после прививки есть защита.
В первую очередь рекомендуют вакцинироваться группам риска, а это: дети до 5 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, ожирением и иммунодефицитными состояниями, контактирующие с большим количеством людей.
Напомним, в Центре общественного здоровья Минздрава предупреждают, что в течение эпидемического сезона 2022-2023 годов в Украине будут распространяться четыре вируса гриппа. Кроме этого, будет циркулировать и коронавирус.
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