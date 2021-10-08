Во Львовской области на шахте погиб мужчина: полиция расследует причины трагедии

Во Львовской области на шахте погиб мужчина: полиция расследует причины трагедии

Мужчина умер из-за травм.

В г. Червоноград Львовской области 8 октября в 3:00 ночи трагически погиб шахтер.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

По данным полиции, трагедия произошла на шахте. Погибший 62-летний житель Червонограда, который работал на предприятии. По предварительным данным, причиной смерти мужчины стали телесные повреждения, полученные в результате травмирования его конвейерной лентой.

В полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Павлограде Днепропетровской области во время демонтажных работ на шахте произошел обвал. Погиб один горняк, его коллега травмирован.

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