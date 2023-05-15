Во Львовской области мужчины пили "ликер", который оказался антифризом: что спасло их от смерти

Когда одному из мужчин стало лучше, он вспомнил, что пил антифриз с другом.

Во Львовской области в реанимацию попали двое мужчин. Накануне они употребляли антифриз, думая, что это – ликер.

Об этом пишет zaxid.net.

Врач-невролог Львовской областной клинической больницы Наталья Поврозник рассказала, что накануне к ним госпитализировали 51-летнего мужчину. Он был в тяжелом состоянии, на грани комы. Его сразу взяли на диализ.

51-летний житель Золочевского района сообщил медикам, что сначала он употребил водку, а когда она закончилась – выпил антифриз – жидкость для чистки двигателей. Пациент утверждал, что он подумал, что это – ликер.

Когда жителю Золочевщины стало лучше, он сообщил, что употреблял антифриз вместе со своим другом, 71-летним мужчиной. Тогда львовские медики позвонили коллегам из Буской районной больницы. Там подтвердили, что у них находится 71-летний пациент с подозрением на инсульт.

Тогда и этот пациент был госпитализирован в областную больницу. Оказалось, что после "ликера" мужчина еще употреблял спирт, что его и спасло, потому что спирт был антидотом антифриза.

Медики спасли любителей "ликера", однако они до сих пор находятся под наблюдением врачей.

Напомним, 21-летней девушке из Львовщины сформировали челюсть из собственной ноги.

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