Во Львовской области мужчину засыпало землей

Глубина траншеи составляла примерно три метра.

Во Львовской области спасатели вытащили из траншеи человека, которого засыпало землей.

Об этом сообщили в ДСНС.

Инцидент произошел 23 июля в селе Ивановке Стрыйского района. Во время копания траншеи произошел оползень. Под завалом оказался мужчина 1982 года рождения. Глубина траншеи составляла примерно три метра.

Чрезвычайники откопали пострадавшего. Мужчину госпитализировали.

Как сообщалось, в Днепре удалось выжить мужчине, которого засыпало грунтом. К вечеру он самостоятельно решил копать водопровод возле гаража. Во время работ произошел обвал. Мужчина упал в яму глубиной семь метров. Сверху его засыпало грунтом. От верной смерти его спасла доска, упала вместе с землей, потому что она образовала небольшой укрытия, где осталось воздуха.

Новости Украины: в Тернополе засыпало двух коммунальщиков, когда они копали траншею

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку