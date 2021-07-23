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Во Львовской области мужчину засыпало землей

Во Львовской области мужчину засыпало землей

Управление ГСЧС Украины во Львовской области

Глубина траншеи составляла примерно три метра.

Во Львовской области спасатели вытащили из траншеи человека, которого засыпало землей.

Об этом сообщили в ДСНС.

Инцидент произошел 23 июля в селе Ивановке Стрыйского района. Во время копания траншеи произошел оползень. Под завалом оказался мужчина 1982 года рождения. Глубина траншеи составляла примерно три метра.

Чрезвычайники откопали пострадавшего. Мужчину госпитализировали.

Как сообщалось, в Днепре удалось выжить мужчине, которого засыпало грунтом. К вечеру он самостоятельно решил копать водопровод возле гаража. Во время работ произошел обвал. Мужчина упал в яму глубиной семь метров. Сверху его засыпало грунтом. От верной смерти его спасла доска, упала вместе с землей, потому что она образовала небольшой укрытия, где осталось воздуха.

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