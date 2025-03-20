Во Львовской области мужчина жестоко убил супругов

Теперь злоумышленник всю свою жизнь проведет в тюрьме.

В одном из сел Стрыйского района мужчина во время бытового конфликта убил своих односельчан. Максимальное наказание, которое ему грозит – пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Правоохранители установили, что 69-летний местный житель во время конфликта нанес многочисленные удары ножом своим односельчанам — 67-летнему владельцу домохозяйства и его 64-летней жене. От полученных травм они скончались на месте.

После этого злоумышленник скрывался, однако был задержан.

В полиции отметили — максимальное наказание, угрожающее обвиняемому – пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье 33-летний отец зарезал своего 1-летнего ребенка. Больше об этом читайте в новости.

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