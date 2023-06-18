Во Львовской области мужчина в парке снял трусы и показывал женщинам свой половой орган: чем все закончилось

На суде мужчина вину признал.
В городе Городок Львовской области мужчина на территории парка показывал женщинам свой половой орган. За это его оштрафовали на 17 тысяч гривен.
Об этом идет речь в постановлении Городоцкого районного суда Львовской области.
По данным суда, уроженец с.Подбирцы Пустомытовского района Львовской области 13 мая 2023 на территории парка снял трусы и показал женщине свой половой орган. Но на этом он не остановился и начал демонстрировать свой член еще трем прохожим. Тогда женщина вызвала полицию.
Следствие установило, что мужчина на момент совершения хулиганства был нетрезв.
На судебном заседании мужчина свою вину признал и раскаялся. Суд признал жителя Львовщины виновным за 1 ст.296 УК Украины. Его оштрафовали на 17 тысяч гривен.
Это решение мужчина может обжаловать в апелляционном суде.
Напомним, во Франковском районе Львова в феврале 2023 года пара занялась сексом на остановке общественного транспорта. Сначала суд за "хулиганство" наказал только девушку, это произошло из-за того, что парень не приходил на заседание. Однако впоследствии стало известно, что молодого человека оштрафовали на 51 гривну.
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