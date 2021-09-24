Во Львовской области мужчина устроил стрельбу в кафе и ранил посетителя: фото

Во Львовской области мужчина устроил стрельбу в кафе и ранил посетителя: фото

Стрелка задержали.

В четверг, 23 сентября, 34-летний мужчина устроил стрельбу в кафе в городе Червонограде, что на Львовщине, и ранил 52-летнего посетителя.

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Как рассказали в пресс-службе полиции Львовской области, между стрелком и пострадавшим возник конфликт, в ходе которого первый и применил оружие.

Оба мужчины — жители райцентра. У пострадавшего медики диагностировали, в частности, ушиб лобной и теменной области головы.

С места происшествия полицейские изъяли предмет, похожий на стартовый пистолет, который отправили на экспертное исследование.

По данному факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Злоумышленника задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, в центре Полтавы возле остановки мужчина стрелял в прохожего и затащил в авто девушку.

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