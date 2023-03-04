Во Львовской области мужчина убил сапой соседа

В Самборе во время конфликта 60-летний мужчина в нетрезвом состоянии убил своего 50-летнего соседа. Он несколько раз ударил его металлической сапой.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

Сообщение о мужчине с тяжелыми травмами, обнаруженное в подсобном помещении на территории домохозяйства в одном из сел Самборского района, поступило в полицию от врача скорой помощи. У потерпевшего медики обнаружили, в частности, перелом черепа и множественные гематомы. Мужчина умер.

Правоохранители установили личность погибшего – им оказался 50-летний местный житель. Также установлено, что телесные повреждения ему нанес мужчина, проживавший в этом же доме, старше погибшего на 10 лет. Во время бытового конфликта и находясь в нетрезвом состоянии, старший из соседей нанес младшему несколько ударов металлической сапой по голове и другим участкам тела.

Правоохранители задержали злоумышленника.

Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в Хмельницкой области отец зарезал младшего сына, а старший чудом спасся.

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