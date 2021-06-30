Во Львовской области мужчина торговал наркотиками возле детсада и гимназии: его задержали

Подозреваемого уже не впервые задерживают за торговлю наркотиками.
В г. Стебник Львовской области разоблачили 27-летнего мужчину, который продавал наркотики возле местной гимназии и детского сада.
Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области.
По данным следствия, подозреваемый уже не впервые попадает в полицию за торговлю наркотиками. Ранее его уже за это задерживали.
Во время обысков в квартире мужчины нашли наркотические вещества и таблетки. Прокуратура также направила в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому инкриминируют ч.ч.1, 2 ст.307 УК Украины.
Напомним, во Львове будут судить граждан Турции за контрабанду наркотиков.