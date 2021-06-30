Во Львовской области мужчина торговал наркотиками возле детсада и гимназии: его задержали

Во Львовской области мужчина торговал наркотиками возле детсада и гимназии: его задержали

Подозреваемого уже не впервые задерживают за торговлю наркотиками.

В г. Стебник Львовской области разоблачили 27-летнего мужчину, который продавал наркотики возле местной гимназии и детского сада.

Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области.

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По данным следствия, подозреваемый уже не впервые попадает в полицию за торговлю наркотиками. Ранее его уже за это задерживали.

Во время обысков в квартире мужчины нашли наркотические вещества и таблетки. Прокуратура также направила в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому инкриминируют ч.ч.1, 2 ст.307 УК Украины.

Напомним, во Львове будут судить граждан Турции за контрабанду наркотиков.

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