Во Львовской области мужчина спас двух женщин и ребенка, которые тонули: за смелость его наградили

Во Львовской области мужчина спас двух женщин и ребенка, которые тонули: за смелость его наградили

Мужчина спас маму, ее малолетнюю дочь и их родственницу.

Во Львовской области области 30-летний Андрей Данелейко спас двух женщин и ребенка, которые тонули в реке Стрый.

Об этом пишет zaxid.net.

Мужчина рассказал, что он 14 июля в 16:00 отдыхал на берегу реки Стрый. Внезапно он услышал просьбу о помощи. Андрей Данелейко не раздумывая, прыгнул в реку.

"Это были три человека, две женщины и девочка где-то лет восьми. Я к ним подплыл и стал выталкивать в сторону берега, сразу всех толкал. Навстречу люди уже зашли в воду и помогли мне их вытаскивать на сушу", — рассказал мужчина.

Известно, что мужчина спас маму, ее малолетнюю дочь и их родственницу. Люди находились в состоянии шока, однако медицинская помощь им не понадобилась.

Предприниматель из Стрыя, который прочитал о героизме мужчины в соцсетях, вручил герою набор для плавания и сертификат на тысячу гривен на покупки в его спортивном магазине.

"Мужчина очень скромный, я его едва уговорил прийти и принять символический подарок", — рассказал предприниматель из Стрыя Любомир Ковальский.

В ГСЧС во Львовской области также планируют наградить Андрея Данелейка.

Напомним, во Львове школьник помог спасти женщину, которая беспомощно лежала в собственной квартире.

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