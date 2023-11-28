Во Львовской области мужчина показал полиции свой половой орган: как его наказали

Во Львовской области к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, который среди города показывал полиции свой половой орган.

Об этом идет речь в приговоре Николаевского районного суда Львовской области.

По данным суда, полиция 13 июня 2023 остановила водителя автомобиля ВАЗ в городе Новый Раздол Львовской области. Как оказалось – мужчина был нетрезв.

Во время общения с правоохранителями нарушитель снял штаны и стал показывать копам свой половой орган. Поэтому подозреваемому инкриминировали хулиганство.

На суде нарушитель вину признал и раскаялся. Николаевский районный суд Львовской области признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 296 УК Украины и приговорил к 1 году ограничения свободы, заменив этот срок испытательным.

Материалы суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, во Львове женщина обнажилась в отделении полиции.

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