Во Львовской области мужчина показал полиции свой половой орган: как его наказали

Мужчина вину признал и раскаялся.
Во Львовской области к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, который среди города показывал полиции свой половой орган.
Об этом идет речь в приговоре Николаевского районного суда Львовской области.
По данным суда, полиция 13 июня 2023 остановила водителя автомобиля ВАЗ в городе Новый Раздол Львовской области. Как оказалось – мужчина был нетрезв.
Во время общения с правоохранителями нарушитель снял штаны и стал показывать копам свой половой орган. Поэтому подозреваемому инкриминировали хулиганство.
На суде нарушитель вину признал и раскаялся. Николаевский районный суд Львовской области признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 296 УК Украины и приговорил к 1 году ограничения свободы, заменив этот срок испытательным.
Напомним, во Львове женщина обнажилась в отделении полиции.
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