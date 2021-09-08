Во Львовской области мужчина сгорел заживо в собственном доме: фото

На момент прибытия пожарных, мужчина уже был мертв.
Во вторник, 7 сентября, в городе Яворов Львовской области на ул.Озерна, 4 произошло возгорание в частном доме. Вследствие пожара погиб 71-летний хозяин квартиры.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
Пожар возник в комнате мансарды в кирпичном жилом доме, размером 8х10 м. На момент прибытия спасателей к месту вызова из здания выбивался густой дым. Из-за сильного задымлением пожарным пришлось работать в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения.
Во время разведки задымленного помещения, пожарные обнаружили тело владельца дома 1950 года рождения.
Пожар удалось локализовать в 10:13 и ликвидировать в 10:27. Огонь уничтожил крышу на площади 80 кв.м и мансардный этаж на площади 80 кв.м.
Пожар тушили 12 чрезвычайников с помощью двух единиц спецтехники.
Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.
Напомним, во время пожара в общежитии Уманского национального университета садоводства пострадали шесть студентов.