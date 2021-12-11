Во Львовской области мужчина с ножом напал на полицейских

Во Львовской области мужчина с ножом напал на полицейских

35-летний житель Червонограда находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во Львовской области задержали мужчину, который с ножом напал на полицейских.

Инцидент произошел вечером 10 декабря в Червонограде.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Так, на улице Святого Владимира неизвестный мужчина, вооруженный ножом и саперной лопаткой, угрожал прохожим.

Прибывшие на место правоохранители пытались успокоить мужчину, однако он не реагировал на законные требования полиции, сопротивлялся и напал на полицейских с ножом.

С применением спецсредств полиция задержала его в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Впоследствии правоохранители установили личность задержанного – им оказался 35-летний житель Червонограда, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Червонограде Львовской области полицейские задержали 34-летнего подозреваемого в убийстве отца. Задержанный нанес жертве многочисленные удары по голове во время конфликта, причинив ему смертельные травмы. После этого горе-сын спокойно лег спать.

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