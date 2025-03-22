Во Львовской области мужчина с ножом набросился на прохожих: погибла женщина

Во Львовской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на улицы с ножом на женщину и мужчину. Женщина от полученных ранений скончалась в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

По данным следствия, злоумышленник сначала нанес ранения мужчине, а затем ударил и женщину.

"Потом нападавший скрылся с места происшествия, но его задержали правоохранители. Пострадавшая женщина скончалась в больнице на следующий день из-за полученных травм. Другой пострадавший получил тяжкие телесные повреждения", — говорится в сообщении ведомства.

Суд признал виновным 34-летнего местного жителя в оконченном покушении и умышленном убийстве, совершенных по хулиганским мотивам лицом, ранее совершавшим умышленное убийство. Ему назначили наказание – 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье 33-летний отец зарезал своего 1-летнего ребенка. Больше об этом читайте в новости.

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