Во Львовской области мужчина с ножом бросался на прохожих, есть погибшая и раненый (фото)

В Червонограде мужчина бросался с ножом на людей. Он нанес ножевые ранения незнакомой паре, в результате чего женщина погибла, а мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

"27 сентября в 14.20 на проспекте Тараса Шевченко в Червонограде прохожий без видимой причины напал на незнакомых женщину и мужчину, которые сидели на скамейке и нанес им многочисленные удары ножом. В дальнейшем от полученных ранений женщина скончалась в больнице, мужчина госпитализирован и находится в реаним" – говорится в сообщении.

Погибшими оказались 44-летняя и 40-летняя жительница Закарпатья. Нападавший скрылся с места преступления, но был задержан на следующий день. Известно, что 34-летний мужчина ранее был осужден за убийство и другие преступления.

Злоумышленник / Поліція Львівської області

По этому случаю возбуждено уголовное дело за покушение на умышленное убийство двух человек и за умышленное убийство. Нападающему, являющемуся рецидивистом, грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Червонограде 27-летний внук убил свою 73-летнюю бабушку, нанеся ей многочисленные ножевые ранения.

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