Во Львовской области мужчина обстрелял микроавтобус, в котором находились семь человек: фото

Во Львовской области мужчина обстрелял микроавтобус, в котором находились семь человек: фото

Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

В селе Наконечное Яворивского района Львовской области 18 февраля в 3:00 местный житель стрелял в микроавтобус, в котором находились люди.

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Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

В полицию обратился 37-летний житель Тернополя. Он сообщил, что неизвестный обстрелял его автобус, в котором на тот момент находились шесть пассажиров.

Полиция установила, что к стрельбе причастен 20-летний житель Яворивского района, который был нетрезвым. Его задержали.

ГУ Национальной Львовской полиции

Ему инкриминируется ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

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