Во Львовской области мужчина купил фальшивый COVID-сертификат, потому что хотел поехать в Польшу: как его наказали

На суде мужчина вину признал и раскаялся.
Во Львовской области к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, купившего фальшивый сертификат вакцинации.
Об этом идет речь в приговоре Жовковского районного суда, сообщает ТСН.ua.
По данным суда, мужчина купил фальшивый сертификат вакцинации, однако прививки он так и не получил. 28 ноября он наказал справку на пункте пропуска "Рава-Русская-Гребенне", где его разоблачили пограничники.
На суде подозреваемый вину признал и рассказал, что ему необходимо было ехать в Польшу. Во избежание изоляции он купил сертификат вакцинации, однако на границе оказалось, что документ фальшивый.
Суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 358 УКУ. Его приговорили к 1 году и 1 месяцу ограничения свободы. Однако суд заменил этот приговор на испытательный срок.
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