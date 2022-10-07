Во Львовской области мужчина кирпичом убил свою сестру: тело нашли соседи

В селе Стрелки в полицию обратился мужчина и сообщил, что во дворе одного из домов лежит его мертвая пожилая соседка.

В селе Стрелки (Львовская область) 55-летний мужчина кирпичом и деревянным поленьем убил свою старшую сестру. Мертвую 64-летнюю женщину нашли соседи во дворе у дома.

Об этом сегодня, 7 октября, сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

Приехавшие на вызов следователи установили, что к убийству 64-летней женщины причастен ее 55-летний брат, с которым они проживали в одном доме. Накануне вечером между ними произошла ссора. Мужчина сначала ударил сестру кирпичом, а затем нанес удар по голове еще и деревянной палкой. После этого он ушел спать, а женщина скончалась во дворе.

Полицейские задержали преступника, ему изберут меру пресечения. За умышленное убийство мужчине светит не менее 7 лет тюрьмы.

Напомним, в Запорожье злоумышленник убил товарища, а затем его мать, чтобы не "сдала" его полиции.

Убийство 11-летнего мальчика: подозреваемому выбирают меру пресечения | Новости Запорожья

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