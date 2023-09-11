Во Львовской области мужчина изнасиловал девушку, которая была в беспомощном состоянии

На Львовщине полицейские разыскали и задержали 34-летнего мужчину, изнасиловавшего несовершеннолетнюю девушку. Он совершил преступление в состоянии опьянения.

Об этом сообщила Нацполиция Львовской области.

"34-летний мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку, воспользовавшись ее беспомощным состоянием. На время совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и после преступления скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители разыскали подозреваемого и задержали его. Следователи, при процессуальном руководстве местной окружной прокуратуры, сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет.

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки 30-летнего родственника потерпевшей.

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