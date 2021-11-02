Во Львовской области мужчина из-за лимона вылил в лицо продавщице горячий чай

Мужчину оштрафовали на 850 грн.
В г. Дрогобыч Львовской области мужчина вылил продавщице в лицо горячий чай, потому что та не положила туда лимон. Женщина получила ожог лица.
Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.
Инцидент произошел в одном из магазинов Дрогобыча. Мужчина приобрел чай с лимоном, однако когда продавщица не положила туда лимон, покупатель вылил ей горячий чай в лицо.
У потерпевшей диагностировали ожоги лица I-II степени. Подозреваемый на суд не пришел, однако через адвоката подал заявление, в котором признает себя виновным.
Суд признал жителя Дрогобыча виновным и оштрафовал его на 850 гривен.
Напомним, в Винницкой области соседи избили подростка за то, что он попросил не сорить в подъезде.
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