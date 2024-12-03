Во Львовской области мужчина 20 минут показывал людям свой половой орган: все закончилось неожиданно

Во Львовской области к 2 годам ограничения свободы приговорили мужчину, который обнажил свой половой орган и 20 минут показывал его людям.

Об этом идет речь в приговоре Николаевского районного суда Львовской области.

По данным суда, мужчина 9 ноября 16:00 в помещении магазина снял штаны и начал показывать покупателям свой половой орган. После замечания продавца, он вышел на улицу и еще 15 минут продолжил демонстрировать свой половой орган. В общей сложности мужчина 20 минут совершал хулиганство. Следствие установило, что в момент нарушения житель Львовщины был под действием наркотиков.

Подсудимый вину признал и раскаялся.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч.1 ст. 296 УК Украины. Его приговорили к 2 годам ограничения свободы.

Приговор суда

Напомним, во Львове неожиданно завершилась щемящая история.

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