Во Львовской области мужчина 20 минут показывал людям свой половой орган: все закончилось неожиданно

На суде мужчина вину признал.
Во Львовской области к 2 годам ограничения свободы приговорили мужчину, который обнажил свой половой орган и 20 минут показывал его людям.
Об этом идет речь в приговоре Николаевского районного суда Львовской области.
По данным суда, мужчина 9 ноября 16:00 в помещении магазина снял штаны и начал показывать покупателям свой половой орган. После замечания продавца, он вышел на улицу и еще 15 минут продолжил демонстрировать свой половой орган. В общей сложности мужчина 20 минут совершал хулиганство. Следствие установило, что в момент нарушения житель Львовщины был под действием наркотиков.
Подсудимый вину признал и раскаялся.
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч.1 ст. 296 УК Украины. Его приговорили к 2 годам ограничения свободы.
Напомним, во Львове неожиданно завершилась щемящая история.
Читайте также:
- Село в Украине стало одним из лучших в мире: какой вид он имеет и что там уникального
- Выехал на встречную полосу: на Львовщине произошло смертельное тройное ДТП
- Автомобиль упал в котлован и перевернулся: на Львовщине произошло смертельное ДТП