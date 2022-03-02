Дали 24 часа: во Львовской области мужчин-переселенцев обязали становиться на военный учет

Соответствующий приказ издала Львовская областная военная администрация.

Мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, прибывших на территорию Львовщины, обязали становиться на военный учет в территориальные центры комплектования. Соответствующую процедуру необходимо пройти не позднее суток по прибытии в регион.

Соответствующий приказ издала Львовская областная военная администрация, сообщает мэр Львова Андрей Садовый.

"Гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые прибыли на Львовщину в связи с эвакуацией из зоны боевых действий и других населенных пунктов, не позднее 24 часов после прибытия необходимо явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки во Львовской области для взятия на военный учет", — сообщил Садовый.



Мэр подчеркнул, что в период военного положения приказы военных администраций – обязательны к исполнению.

Напомним, по официальным данным, Львовщина официально уже приняла почти 40 тысяч внутренне перемещенных лиц, однако есть еще тысячи людей, которые нашли жилье через родных и знакомых.