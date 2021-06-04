Во Львовской области мотоциклист влетел в электроопору и разбился насмерть

Водитель не справился с управлением.

В четверг, 3 июня, в селе Волица (Рава-Русская ТГ), что на Львовщине, разбился насмерть 50-летний мотоциклист. ДТП произошло в 22:39.

Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты населения ЛОГА.

"Водитель 1971 года рождения, управляя мотоциклом Viper, не справился с управлением, выехал на обочину, где в дальнейшем совершил столкновение с электроопорой, в результате чего от полученных травм скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве мужчина на мотоцикле упал под колеса, когда его буксировал Mercedes.

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