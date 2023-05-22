Во Львовской области могут снова отключать свет: когда и какая причина

Во "Львовоблэнерго" уже наработали изменения в графики почасовых отключений, которые позже опубликуют на сайте компании.

Жителей Львовщины предупредили о возможных ограничениях в электроснабжении и введении графиков отключений света летом.

Об этом сообщила Львовская ОВА.

В ведомстве пояснили, что ограничения в электроснабжении во Львовской области будут связаны с ремонтами для подготовки к следующему отопительному сезону.

"В этой связи на летний период может возникнуть дефицит мощности в энергосистеме и, как следствие, необходимость внедрения графиков", – говорится в заявлении ОВА.

Там отметили, что в зависимости от дефицита электроэнергии могут применяться различные типы ограничений: как к юридическим лицам, так и для всех потребителей.

Также могут использоваться графики аварийных отключений света и специальные графики аварийных отключений.

Во "Львовоблэнерго" прогнозируют дефицит мощностей в период с 18:00 до 23:00. В ОВА подчеркнули, что в этот промежуток времени важно разумно использовать электроэнергию, ограничить использование энергоемких приборов и наружную рекламу, если это не критично для бизнеса.

Во "Львовоблэнерго" уже наработали изменения в графики почасовых отключений, которые позже опубликуют на сайте компании.

"Отметим, ремонтные работы на энергообъектах продлятся до октября. Сейчас почасовых отключений нет, энергосистема работает с нормальным балансом мощности", — резюмировали во Львовской ОВА.

Напомним, в Нацикомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и компуслуг, предлагают ввести запрет на отключение электроэнергии уязвимым потребителям.

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