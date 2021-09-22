Во Львовской области микроавтобус влетел в грузовик: водителя зажало в салоне

Мужчину госпитализировали.
Утром 22 сентября во Львовской области произошла авария: микроавтобус Fiat влетел в грузовик.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Авария произошла на трассе Львов — Самбор — Ужгород. По предварительной информации, 28-летний водитель автобуса не избежал безопасной дистанции и столкнулся с грузовиком Volvo, который ехал впереди. За рулем был 49-летний житель Самбора.
В ГСЧС Львиской области сообщили, что травмировался водитель микроавтобуса. Пострадавшего зажало в салоне автомобиля. Спасатели освободили пострадавшего из деформированного транспортного средства с помощью гидравлического инструмента. Мужчину госпитализировали в больницу.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правохранители. Вскоре они откроют уголовное производство и начнут проводить досудебное расследование.
Как сообщалось, в Сумской области произошло смертельное авария с участием легковушки и грузовика. 32-летний водитель Toyota столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом, которым управлял 43-летний мужчина. Три пассажира внедорожника, а это 41-летняя женщина, 45-летний и 41-летний мужчина, от полученных травм скончались на месте происшествия. Водителя легковушки госпитализировали в тяжелом состоянии.