Во Львовской области местному депутату присудили 150 часов общественных работ из-за неподанной декларации

Депутату инкриминировали нарушение ст. 366-3 КК Украины.

Во Львовской области депутат сельского совета была наказана на 150 часов общественных работ из-за незаполненной декларации.

Об этом говорится в приговоре Дрогобычского горрайонного суда Львовской области.

Известно, что женщина была депутатом седьмого созыва Модрицкого сельского совета Дрогобычского района. Женщина зная, что должна подавать декларацию об доходах, проигнорировала это. Депутату инкриминировали нарушение ст. 366-3 КК Украины.

Подозреваемая в ходе следствия заключила соглашение с прокурором, которое предусматривало 150 часов исправительных работ. Суд утвердил это соглашение.

Также Дрогобычский горрайонный суд запретил женщине работать в органах местного самоуправления и заниматься определенной деятельностью, связанной с выполнением функций государства. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

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