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Во Львовской области мэру и членам исполкома вручили повестки

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Во Львовской области мэру и членам исполкома вручили повестки

Во Львовской области мэру и членам исполкома вручили повестки.

Чиновники должны явиться в военкомат для уточнения учетных данных.

Мэру Дрогобыча на Львовщине, Тарасу Кучме и членам исполкома утром, 18 июля, на заседании вручили повестки. Они должны явиться в военкомат для уточнения учетных данных.

Об этом пишет Zaxid.net.

"Дали повестки всем представителям исполкома и мне, в том числе. Это нормальное явление", – рассказал Кучма.

По словам мэра, после получения повесток, представители исполкома должны прийти в ТЦК и СП для уточнения учетных данных.

Тарас Кучма также отметил, что в соответствии с законом он и должностные лица городского совета имеют бронирование от мобилизации и могут быть призваны в армию по собственному желанию.

"Если нужно будет, я как офицер пойду служить. Я просился, мне пока отказывают. У меня заместители все поменялись, для них еще бронирование не оформили, они еще не прошли соответствующую процедуру", – рассказал мэр.

Напомним, под Киевом парню вручили повестку, потому что слушал российский рэп на улице.

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Просмотры
1093
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