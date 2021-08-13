Во Львовской области медики объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты

Врачи не получают выплат уже несколько месяцев.
Во Львовской области медики "Городская больница Сосновского городского совета" объявили голодовку.
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
По ее словам, голодовку объявили 18 врачей. Они не получают зарплаты с апреля этого года. По информации медработников, долг перед ними составляет три миллиона гривен.
"Медики требуют погасить задолженность по зарплатной платы, включая" ковиднимы "доплатами, а также оздоровительными выплатами за текущий год", — отметила омбудсмен.
Кроме того, илкари требуют перечислить заработную плату 2020 года, а также компенсаций за потерю части зарплаты за несоблюдением сроков ее выплаты.
Как сообщалось, медики входят в топ-3 самых востребованных работодателями специалистов в июля 2021 г. года — по сравнению с июлем, рост потребности в квалифицированной медицинском персонале составило 1,7%. Оклады категории продолжают уменьшаться — средняя компенсация для специалистов профсферы "Медицина, фармацевтика" в июле составила 10.4 тыс. Грн, а 12.2 тыс. Грн в июне.