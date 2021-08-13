Во Львовской области медики объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты

Врачи не получают выплат уже несколько месяцев.

Во Львовской области медики "Городская больница Сосновского городского совета" объявили голодовку.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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По ее словам, голодовку объявили 18 врачей. Они не получают зарплаты с апреля этого года. По информации медработников, долг перед ними составляет три миллиона гривен.

"Медики требуют погасить задолженность по зарплатной платы, включая" ковиднимы "доплатами, а также оздоровительными выплатами за текущий год", — отметила омбудсмен.

Кроме того, илкари требуют перечислить заработную плату 2020 года, а также компенсаций за потерю части зарплаты за несоблюдением сроков ее выплаты.

Как сообщалось, медики входят в топ-3 самых востребованных работодателями специалистов в июля 2021 г. года — по сравнению с июлем, рост потребности в квалифицированной медицинском персонале составило 1,7%. Оклады категории продолжают уменьшаться — средняя компенсация для специалистов профсферы "Медицина, фармацевтика" в июле составила 10.4 тыс. Грн, а 12.2 тыс. Грн в июне.

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