Во Львовской области мать пытала 10-летнюю подругу своей дочери: побила молотком и связала на всю ночь

Женщина отомстила ребенку за конфликт с ее дочерью.

Во Львовской области судили женщину, похитившую 10-летнюю подругу своей дочери: она жестоко избила девочку и оставила ее связанной на всю ночь. За это женщину приговорили к 7 годам лишения свободы.

Об этом сообщает прокуратура Львовской области.

По данным следствия, инцидент произошел в Сосновке Львовской области. Там 32-летняя женщина поздно вечером под хмельком возвращалась домой. По дороге она встретила 10-летнюю подругу своей дочери. Между детьми накануне произошел конфликт, поэтому мать решила отомстить ребенку за оскорбление дочери.

Женщина, похитившая 10-летнего ребенка / Фото: Прокуратура Львовской области

Жительница Сосновки силой затащила ребенка в квартиру своей матери, где никто не жил из-за ремонта, и начала жестоко избивать девочку.

"Она нанесла последний многочисленные удары по телу руками, а также подручными средствами, в частности, деревянным табуретом и металлическим молотком. После чего женщина связала девочке руки и заклеила рот клейкой лентой, чтобы она не смогла убежать или позвать на помощь, и закрыла ее в квартире на ночь", — говорится в сообщении.

На следующий день женщина вернулась, умыла потерпевшую и отпустила, приказав ей никому не рассказывать о побоях.

Однако девочка во всем призналась и у нее диагностировали тяжелые телесные повреждения. Суд признал 32-летнюю жительницу Львовщины виновной в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений и незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 146 УК Украины). Ее приговорили к 7 годам лишения свободы.

Напомним, во Львовской области двух злоумышленников приговорили к пожизненному заключению и 15 лет тюрьмы за жестокое убийство правоохранителя.

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