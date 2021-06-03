Во Львовской области массово подделывали ПЦР-тесты для выезда за границу: фото

За подделки дельцы брали от 600 до 800 грн.

Служба безопасности Украины во Львовской области заблокировала схему фальсификации результатов ПЦР-тестов. Дельцы подделывали результаты исследований, QR-коды, бланки и печати действующих учреждений, исполняющих лабораторные исследования.

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Как рассказали в пресс-службе СБУ, сделку организовали коммерсанты, которые предоставляли услуги по оформлению документов для выезда за границу. Как дополнительную "услугу" они предлагали клиентам готовые ПЦР-тесты с "негативным" результатом. Фальсифицированные документы использовались для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции после въезда в Украину.

Преступная схема начала действовать фактически с началом пандемии в 2020 году. Справку дельцы подделывали в течение суток. Ее стоимость достигала от 600 до 800 грн, в зависимости от уровня качества фальшивки (справки с QR-кодом и бланками определенных учреждений оценивались дороже). В течение месяца злоумышленники изготавливали клиентам до 200 подделок.

СБУ

По заключению экспертов, действия злоумышленников могли способствовать распространению пандемии COVID-19 и навредить имиджу Украины на международной арене.

Во время 6 обысков правоохранители изъяли:

официальную документацию;

сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов;

поддельные печати;

другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

СБУ

Напомним, в Латвии задержали группу украинцев с поддельными тестами на коронавирус.

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