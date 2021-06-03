Во Львовской области массово подделывали ПЦР-тесты для выезда за границу: фото

За подделки дельцы брали от 600 до 800 грн.
Служба безопасности Украины во Львовской области заблокировала схему фальсификации результатов ПЦР-тестов. Дельцы подделывали результаты исследований, QR-коды, бланки и печати действующих учреждений, исполняющих лабораторные исследования.
Как рассказали в пресс-службе СБУ, сделку организовали коммерсанты, которые предоставляли услуги по оформлению документов для выезда за границу. Как дополнительную "услугу" они предлагали клиентам готовые ПЦР-тесты с "негативным" результатом. Фальсифицированные документы использовались для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции после въезда в Украину.
Преступная схема начала действовать фактически с началом пандемии в 2020 году. Справку дельцы подделывали в течение суток. Ее стоимость достигала от 600 до 800 грн, в зависимости от уровня качества фальшивки (справки с QR-кодом и бланками определенных учреждений оценивались дороже). В течение месяца злоумышленники изготавливали клиентам до 200 подделок.
По заключению экспертов, действия злоумышленников могли способствовать распространению пандемии COVID-19 и навредить имиджу Украины на международной арене.
Во время 6 обысков правоохранители изъяли:
- официальную документацию;
- сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов;
- поддельные печати;
- другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.
Напомним, в Латвии задержали группу украинцев с поддельными тестами на коронавирус.