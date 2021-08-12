Во Львовской области легковушка влетела в грузовик: двое человек погибли на месте (фото)

От столкновения погиб водитель и пассажир "Фольцваген".
В среду, 11 августа, около 18:30 ч. на автодороге "Борислав-Сходница" во Львовской области столкнулись легковой автомобиль с грузовиком. В результате ДТП погибли два человека.
Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
"Водитель автомобиля" Фольксваген Гольф 2" 1972 года рождения выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Камаз", под управлением жителя г. Борислав 1974 года рождения", — говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Фольксваген Гольф 2", житель с. Модричи 1979 года рождения, погибли на месте происшествия.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Червонограде Львовской области грузовик слетел с дороги и перевернулся.