Во Львовской области легковушка влетела в грузовик: двое человек погибли на месте (фото)

Во Львовской области легковушка влетела в грузовик: двое человек погибли на месте (фото)

От столкновения погиб водитель и пассажир "Фольцваген".

В среду, 11 августа, около 18:30 ч. на автодороге "Борислав-Сходница" во Львовской области столкнулись легковой автомобиль с грузовиком. В результате ДТП погибли два человека.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"Водитель автомобиля" Фольксваген Гольф 2" 1972 года рождения выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Камаз", под управлением жителя г. Борислав 1974 года рождения", — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Фольксваген Гольф 2", житель с. Модричи 1979 года рождения, погибли на месте происшествия.

"Варта 1"

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Червонограде Львовской области грузовик слетел с дороги и перевернулся.

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