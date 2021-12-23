Во Львовской области легковой автомобиль посреди города влетел в микроавтобус: есть погибший

Во Львовской области легковой автомобиль посреди города влетел в микроавтобус: есть погибший

Причины ДТП устанавливаются полицией.

В г. Самбор Львовской области в четверг, 23 декабря, столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В ДТП погиб 48-летний мужчина.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

По данным полиции, авария произошла на улице Чорновола в 10:20. 48-летний водитель автомобиля Ford врезался в микроавтобус с прицепом Renault, которым управлял 66-летний мужчина. На месте ДТП погиб 48-летний водитель легкового автомобиля.

В полиции открыли производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

Причины ДТП устанавливается полицией.

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