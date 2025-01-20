Во Львовской области квадроцикл упал в реку: погиб ребенок

В селе Завадка Стрыйского района произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

По данным следствия, водитель квадроцикла, 38-летний житель района, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось и упало в реку.

От полученных травм мальчик скончался в автомобиле скорой помощи. Водитель транспортного средства получил телесные повреждения, его госпитализировали.

По этому факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, в Житомирской области несовершеннолетний водитель сбил двух подростков.

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