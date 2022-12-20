Во Львовской области конфисковали 315 тысяч упаковок сигарет: их передадут ВСУ

Во Львовской области конфисковали 315 тыс. пачек сигарет. Их передадут на нужды ВСУ.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

Прокуратура сообщила, что конфисковала 315 тыс. пачек сигарет почти на 20 млн грн. Их изготовили в подпольном цехе во Львовской области и планировали продавать по всей территории Украины, однако злоумышленники разоблачены, а их продукция конфискована.

Фото: Прокуратура Львовской области

По данным следствия, табачные изделия отвечают требованиям государственных стандартов качества, а потому сигареты не будут уничтожаться, а их передадут на нужды ВСУ.

Напомним, во Львовской области разоблачено масштабное подпольное производство табачных изделий. Изготовленную продукцию дельцы сбывали в страны Европейского союза под видом торговых марок европейских производителей.

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