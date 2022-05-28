Во Львовской области киевлянин взорвал авто с четырьмя людьми: фото

Мужчина устроил взрыв, поскольку не хотел возвращать деньги, которые ему дали пострадавшие, чтобы тот приобрел автомобили за границей.

На Львовщине возле государственной границы с Польшей киевлянин взорвал автомобиль с четырьмя людьми.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

27 мая в 14:20 в полицию поступило сообщение о взрыве в автомобиле Mitsubishi, который произошел на парковке одной из гостиниц, расположенной во Львовском районе недалеко от государственной границы с Республикой Польша.

Как установили правоохранители, в автомобиле взорвалась граната, вероятно Ф-1, в результате чего телесные повреждения получили пассажиры — 54-летняя женщина и трое мужчин, двое из которых ее сверстники, а третьему — 43 года. Все жители Киевской области.

Также проведенными мероприятиями было установлено, что гранату в автомобиле оставил знакомый потерпевших – 41-летний киевлянин, с которым они имели общий "бизнес-проект".

Несколько недель назад злоумышленник предложил своим знакомым передать ему по несколько тысяч долларов США, за которые тот должен был приобрести автомобили за рубежом, доставить их на территорию Украины, после чего отдать "клиентам".

Знакомые передали мужчине значительную сумму, однако автомобили он не приобрел, а деньги присвоил. Через некоторое время "клиенты" стали все активнее интересоваться, почему они до сих пор не получили свои автомобили. Тогда злоумышленник заявил, что машины в ближайшее время должны прибыть из-за границы, и вместе с будущими владельцами приехали на Львовщину встречать несуществующие авто.

Поскольку на самом деле никаких автомобилей злоумышленник не приобрел, а возвращать средства не собирался, он решил убить своих "клиентов". Когда все сели в автомобиль Mitsubishi, он под надуманным предлогом вышел из машины, оставив на переднем пассажирском сидении сумку с гранатой, которая взорвалась, травмировав находившихся в салоне людей. К счастью, никто из них не погиб.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 п.1 ч.2 ст.115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве задержан мужчина, обворовавший машину военной.

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