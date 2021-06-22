Во Львовской области из-за жары ограничили движение грузовиков

большегрузному транспорту запрещено движение по автомобильным дорогам государственного значения, если температура воздуха составляет +28С.

На дорогах общего пользования Львовской области ограничили движение большегрузного транспорта. Об этом сегодня, 22 июня, сообщила патрульная полиция области.

"По информации Львовского регионального центра по гидрометрологии, на территории Львовской области по состоянию на 12:35 температура воздуха составляет +28˚С. Соответственно, это является поводом для ограничения движения большегрузного автотранспорта по дорогам общего пользования из-за высокой температуры воздуха", — говорится в сообщении.

Поэтому на дорогах Львовщины во время лета начинают действовать ограничения движения большегрузного транспорта при температуре воздуха выше +28С. Так, с 1 июня, если температурные показатели воздуха достигают выше 28С в дневное время суток, то применяются ограничения и запрет движения по автомобильным дорогам государственного значения тяжеловесных транспортных средств массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

"С целью сохранения дорожного покрытия, водителям большегрузных транспортных средств предлагается при превышении указанной дневной температуры осуществлять отстой на указанных стоянках к снижению температурных показателей", — отмечают в полиции.

Ограничения не касаются транспортных средств, перевозящих опасные, а также те, что быстро портятся грузы. Также ограничения не касаются грузов с живыми животными и птицей, а также перевозок, связанных с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Ознакомиться с местами отстоя для грузовиков можно здесь.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 21-27 июня в Украине будет жарко — днем температура воздуха будет прогреваться выше 30С°.

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