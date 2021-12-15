Во Львовской области из-за непогоды будут ограничивать движение грузовиков: список площадок

Площадки отмечены на Google-карте.

Во Львовской области из-за непогоды введут ограничения на движение грузовиков: для них обустроили специальные площадки вдоль дорог.

Об этом сообщилапресс-служба патрульной полиции области.

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В неблагоприятную погоду, которая может привести к усложнению движения на дорогах, было решено ввести ограничения на движение грузового транспорта. Переждать непогоду можно будет на специальных площадках, нанесших на Google-карту: http://bit.ly/2WsAaZe.

Кстати, ограничение движения не распространяется на транспортные средства:

используемые при ликвидации стихийных явлений или чрезвычайных ситуаций,

осуществляют пассажирские перевозки,

перевозят грузы в международном сообщении, скоропортящиеся, антисанитарные, живые, почтовые и грузы повышенной опасности.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Как сообщалось, в четверг, 16 декабря, в большинстве регионов Украины будет дождливая погода, в Карпатах будет идти снег. Днем в западных и северных областях местами ожидается небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в западных, восточных, местами северных и центральных областях туман, на западе страны на дорогах гололедица.

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