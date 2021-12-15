Во Львовской области из-за непогоды более 50 сел и городов остаются без света

Во Львовской области из-за непогоды более 50 сел и городов остаются без света

111 работников "Львовоблэнерго" пытаются возобновить электроснабжение.

Во Львовской области по состоянию на 06:00 15 декабря из-за неблагоприятных погодных условий, а именно налипания мокрого снега, без электроснабжения остаются 54 сел и городов. 22 населенных пункта полностью обесточены, 32 — частично.

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Об этом сообщила пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Для восстановления электроснабжения продолжают работать 26 аварийных бригад ЧАО "Львовоблэнерго" в составе 39 единиц техники и 111 работников.

Напомним, во состоянию на утро вторника, 14 декабря, непогода обесточила более 170 населенных пунктов Львовской области.

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