Грузовик сбил двух пешеходов во Львовской области / Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Во Львовской области грузовик сбил насмерть 18-летнего парня, 19-летняя девушка в реанимации (фото)

Во Львовской области грузовик сбил насмерть 18-летнего парня, 19-летняя девушка в реанимации (фото)

От столкновения парень погиб на месте, а девушку пытаются спасти медики.

В воскресенье, 16 января, на автодороге "Киев-Чоп" в селе Межиброды Стрыйского района Львовской области грузовик сбил двух пешеходов. Смертельное ДТП произошло в 19:30.

Как предварительно установили правоохранители области, водитель грузового автомобиля "Вольво", 57-летний житель Закарпатской области, совершил наезд на двух пешеходов, жителей одного из сел района – парня в возрасте 18 лет и 19-летнюю девушку. В результате наезда парень от полученных травм скончался на месте происшествия, а девушку госпитализировали.

Как сообщила прессслужба департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, оба пешехода — жители села Верхнее Синевидное Стрыйского района.

19-летнюю девушку госпитализировали в реанимационное отделение Стрыйской центральной районной больницы с диагнозом: "открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом свода и основания черепа, перелом обеих костей обеих голеней в нижней трети со смещением, множества конечностей".

Грузовик сбил двух пешеходов во Львовской области

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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