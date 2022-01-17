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Во Львовской области грузовик сбил насмерть 18-летнего парня, 19-летняя девушка в реанимации (фото)

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Во Львовской области грузовик сбил насмерть 18-летнего парня, 19-летняя девушка в реанимации (фото)

Грузовик сбил двух пешеходов во Львовской области / Главное управление Национальной полиции во Львовской области

От столкновения парень погиб на месте, а девушку пытаются спасти медики.

В воскресенье, 16 января, на автодороге "Киев-Чоп" в селе Межиброды Стрыйского района Львовской области грузовик сбил двух пешеходов. Смертельное ДТП произошло в 19:30.

Как предварительно установили правоохранители области, водитель грузового автомобиля "Вольво", 57-летний житель Закарпатской области, совершил наезд на двух пешеходов, жителей одного из сел района – парня в возрасте 18 лет и 19-летнюю девушку. В результате наезда парень от полученных травм скончался на месте происшествия, а девушку госпитализировали.

Как сообщила прессслужба департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, оба пешехода — жители села Верхнее Синевидное Стрыйского района.

19-летнюю девушку госпитализировали в реанимационное отделение Стрыйской центральной районной больницы с диагнозом: "открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом свода и основания черепа, перелом обеих костей обеих голеней в нижней трети со смещением, множества конечностей".

Грузовик сбил двух пешеходов во Львовской области / ©
Грузовик сбил двух пешеходов во Львовской области

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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