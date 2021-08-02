Во Львовской области грузовик переехал 28-летнего мужчину: он умер на месте трагедии

Водителю грозит до 8 лет лишения свободы.
В селе Гордыня Самборского района Львовской области 60-летний водитель грузовика насмерть сбил своего 28-летнего односельчанина.
Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.
По данным правоохранителей, трагедия произошла 2 августа в 3:20 ч. Водитель автомобиля Volvo наехал на 28-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии.
В полиции открыли производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжается следствие.
Напомним, под Киевом авто насмерть сбило мужчину с ребенком на остановке.