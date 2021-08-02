Во Львовской области грузовик переехал 28-летнего мужчину: он умер на месте трагедии

Во Львовской области грузовик переехал 28-летнего мужчину: он умер на месте трагедии

Водителю грозит до 8 лет лишения свободы.

В селе Гордыня Самборского района Львовской области 60-летний водитель грузовика насмерть сбил своего 28-летнего односельчанина.

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Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

По данным правоохранителей, трагедия произошла 2 августа в 3:20 ч. Водитель автомобиля Volvo наехал на 28-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии.

В полиции открыли производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Напомним, под Киевом авто насмерть сбило мужчину с ребенком на остановке.

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