Во Львовской области график почасовых отключений электроэнергии станет круглосуточным: что это значит

Местные власти призвали сделать запас продовольствия и воды, подготовить теплую одежду и аптечку, зарядить телефоны и павербанки.
На Львовщине график почасовых отключений электроэнергии с 17 ноября продлится круглосуточно — то есть ограничения будут действовать не только в период с 07:00 до 22:00, а на протяжении всех суток.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
"Это означает, что НЭК "Укрэнерго" вводит ограничения не только в промежутке с 07:00 до 22:00, а в течение всех суток. Отключения будут продолжаться по-прежнему 4 часа, но каждую группу потребителей будут отключать дважды в день", – объяснил глава области.
Он отметил, что обновленный график отключений света можно посмотреть на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света".
Козицкий также сообщил, что это все вынужденные действия из-за массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Над исправлением ситуации круглосуточно работают энергетики.
"Сделайте запас воды и продовольствия, подготовьте теплую одежду и аптечку, зарядите телефоны и павербанки, приобретите радиоприемник, поддерживайте ВСУ", – призвал председатель Львовской ОВА.
Напомним, российские оккупанты 15 ноября выпустили по Львовщине 13 ракет, большинство из которых удалось сбить. Однако критические повреждения получили три объекта энергетической инфраструктуры в области и без света оказались 2 млн жителей региона. Днем 16 ноября специалисты уже подключили к сети около 90% населения.
Как сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, после ракетных атак восстановление некоторых объектов энергетики может занять до двух недель.
По оценкам аналитика энергетических рынков Максима Белявского, период отключения электроэнергии в Украине может возрасти вдвое – до шести-восьми часов за раз.
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