Во Львовской области главу сельсовета отправили в тюрьму и заставили вернуть 90 тыс. грн: что он натворил

Во Львовской области к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы приговорили уже бывшего председателя Лисятицкого сельского совета (Стрыйский район Львовской области), который с января по ноябрь 2018 выписывал себе премии. Также он должен вернуть около 90 тыс. грн.

Об этом идет речь в приговоре Стрыйского горрайонного суда Львовской области от 17 октября 2023 года.

Как указано в материалах суда, председатель сельского совета с января по ноябрь 2018 года выписывал себе 100% премии без решения сельского совета. Его обвинили в "завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением".

Село Лисятичи на карте / Фото: Google Maps

Подозреваемый сообщил, что он был сельским председателем с 2015 по 2019 год, однако впоследствии его отстранили от должности. Мужчина на суде вину возразил и заявил, что сессия сельского совета приняла решение о премировании, но якобы секретарь совета не внесла это в протокол заседания, а ему "не хватило опыта", чтобы проверить документ.

Однако суд, исследовав материалы дела, установил, что Лисятицким сельским советом решение о премировании председателя сельского совета на 2018 год не принималось, поэтому председатель сельсовета нарушил закон, подписывая приказы, которыми он получал 100% премии. Поэтому прокуратура обратилась в суд с просьбой взыскать экс-председатели сельсовета почти 90 тыс. грн премий в пользу Стрыйского городского совета.

Стрыйский горрайонный суд признал экс-чиновника виновным за 2 ст. 191 и частью 3 ст. 191 УК Украины. Его приговорили к трем годам и трем месяцам лишения свободы. Также мужчина должен вернуть около 90 тыс. грн премий.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Кроме того, экс-председателя сельсовета обвинили в незаконной передаче земельных участков, однако суд его оправдал.

Напомним, во Львовской области на 850 грн оштрафовали мать, потому что ее несовершеннолетний сын, будучи нетрезвым, вызвал полицию, потому что "ему было грустно и он хотел пообщаться".

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