Во Львовской области есть риск остановки части общественного транспорта: названа причина

На Львовщине достаточно мало вакцинированных водителей.

Во Львовской области могут частично остановить общественный транспорт, если будет введено обязательную вакцинацию водителей. Причина в низких показателях вакцинации водителей общественного транспорта.

Об этом заявил начальник управления транспорта и связи Львовского ОГА Степан Рудницкий во время брифинга 25 октября.

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В области, по его данным, есть около 50 фирм, осуществляющих перевозки, в которых работает около 3 000 человек, но только 30% из них вакцинированы.

"Эта цифра является недостаточной. Если выйдет нормативный документ, что будут допускаться к работе только вакцинированные водители, то только треть работников сможет работать. Другие вынуждены будут в скорейшие темпы проводить вакцинацию", — сказал Степан Рудницкий.

Он отметил, что есть лишь несколько предприятий, где уровень вакцинации выше 80%. Поэтому призвал водителей вакцинироваться.

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"Сейчас водители не обязаны вакцинироваться, но мы хотим действовать на опережение. Мы понимаем, что в ближайший приказ попадут социальные учреждения, но если ситуация будет развиваться в худшую сторону, то обязательную вакцинацию могут требовать и у перевозчиков и водителей. Перевозка — это достаточно чувствительная отрасль для граждан. То есть, если станет эта отрасль, то это станет большой проблемой мобильности населения", — добавил Рудницкий.

Как сообщалось, Киев вскоре рискует оказаться в "красной" зоне карантина. В КГГА сообщили, будут ли пускать невакцинированных в общественный транспорт.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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